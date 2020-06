La batalla legal entre EEUU y Venezuela por los miles de millones de dólares confiscados a funcionarios corruptos | Noticias Univision América Latina

“En cuanto al nuevo gobierno, sería bueno ayudarlos, pero ¿por qué recompensarlos si no han participado en ninguna de estas investigaciones o no han hecho nada para ayudarnos?”, añadió.

“¿Por qué Estados Unidos querría compartir algo con Maduro si él no coopera y el dinero lo robaron sus funcionarios gubernamentales en primer lugar?”, dijo David Weinstein, un ex fiscal federal en Miami.

Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, al cual el Departamento de Justicia ha acusado de corrupción masiva y narcotráfico. El gobierno de Guaidó, por otro lado, no tiene acceso al poder y no controla ninguna de las agencias de aplicación de la ley del país que puedan proporcionar asistencia en la aplicación de las leyes de Estados Unidos.

