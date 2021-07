La batalla legal de Britney Spears regresa a la Corte de Los Ángeles

“Si el tribunal no ve esto como un abuso… no sé lo que es”, dijo la cantante, al pedir una investigación contra su padre y sugiriendo incluso que podría querer una orden de restricción contra él.

“Como dije en el tribunal, una pregunta muy justa es: ¿por qué el señor Spears no se retira voluntariamente? Ya no pertenece a esta tutela. Y creemos que debería dimitir voluntariamente de inmediato”.

