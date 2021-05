La base de la relación con nuestros hijos

Lastimosamente, no podemos dar a nuestros hijos algo que nosotros mismos no tenemos. Al aceptar nuestra historia como es, les damos permiso de escribir la suya. Debemos entender que nuestras vidas y las de nuestros hijos son distintas. El puente entre ambas debe estar lleno de amor, aceptación y conexión.

Como decía Carl Jung, la peor carga que un niño debe sostener es la vida no vivida de sus padres. Nuestros hijos se van a ver afectados y en necesidad de reparar, ya sea a nivel consciente o inconsciente, nuestros sueños abandonados y amores no correspondidos, y la realización incompleta de nuestro plan de vida. Si librarlos de esta carga es, sinceramente, lo que queremos para ellos, nos toca empezar un proceso para sanar las heridas, entender nuestro pasado y vivir una vida en plenitud.

Es posible que nuestros hijos también anhelen lo que queremos para ellos, pero independientemente de si esto sucede o no, tenemos que estar preparados para poner sus necesidades sobre las nuestras. Si no entendemos nuestras necesidades, no vamos a poder separarlas de las de nuestros hijos y los estaríamos privando de la oportunidad de vivir su propia vida.

You May Also Like