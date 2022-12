la baronesa ‘tory’ y empresaria de lencería que pudo embolsarse millones en la pandemia

La baronesa se incorporó a la Cámara de los Lores en 2015. Según la BBC, no ha participado en una votación desde abril de este año y no ha intervenido en un debate desde marzo de 2020.

Cuenta The Guardian que tras la mencionada sesión parlamentaria, el 10 de Downing Street confirmó que ni Sunak ni la oficina de los tories habían tomado ninguna medida contra Mone. Retirarse de los Lores “fue voluntaria suya”, dijo el secretario de prensa de Sunak, que no aclaró si la baronesa recuperaría su lugar como whip si regresaba.

“Es absolutamente cierto que ya no asiste a la Cámara de los Lores y, por tanto, ya no tiene el whip conservador. Lo único que sabemos de Su Señoría es que es abogada: debería saber que hay un proceso en marcha. Es correcto que ese proceso concluya. Espero que se resuelva pronto “, explicó Sunak.

