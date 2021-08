La bandera de Afganistán desfilará junto al resto en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos

El directivo celeberó que por primera vez tengan participación Bután, Granada, Maldivas, Paraguay y San Vicente y las Granadinas y que hay un total de 21 comités paralímpicos que no han acudido por diversas razones como estar suspendidos, no tener atletas o problemas para viajar por la pandemia.

El dirigente brasileño recalcó que le gustaría “tener en Tokio” a los taewkondistas afganos Zakia Khudadadi y Hossain Rasouli que no han podido acudir a la cita por la tensión existente en el país tras la llegada de los talibanes al poder y cuyo viaje era un riesgo. “Desafortunadamente, no es posible, pero los tendremos aquí en espíritu”, indicó.

