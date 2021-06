La banda sonora de ‘Maricón perdido’, la serie de Bob Pop, correrá a cargo del compositor gallego Nico Casal

Además de su trabajo para Maricón perdido, Nico Casal también ha compuesto la banda sonora de la película argentina Errante Corazón , escrita y dirigida por Leonardo Brzezicki, y está a punto de empezar su siguiente trabajo para la película inglesa Blood in the Water, dirigida por Aoun Khan.

Crear la banda sonora de la serie ha sido, para Nico, una gran experiencia de la que ha aprendido mucho y que ha supuesto todo un desafío: “Creo que es el proyecto más difícil e interesante que he hecho hasta la fecha . Al final tuve que componer 60 bloques de música, algunos con piano, cello, clarinete, otros electrónicos, otros rockeros… incluso he tenido que componer varias canciones con voz. Es la primera vez que me enfrentaba a un reto así “.

You May Also Like