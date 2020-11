La banda AC/DC sigue en pie y lanza su nuevo disco

“En Estados Unidos, a la entrada de sus conciertos, no faltan quienes con sus pancartas denuncian “La música de Satán”, pidiendo a los fans que den media vuelta, “mientras que muchos otros compran los pequeños cuernos de diablo de plástico”, inspirados en la carátula de Highway to hell, 40 años después.

El nuevo álbum no defraudará a sus fans, con temas prometedores como Realize y System down.

Y AC/DC demostró que no podía hundirse. Del primer disco con Brian Johnson, Back in black (1980) se vendieron 50 millones de copias, con éxitos legendarios como Hells bells , a la altura de Highway to hell (1979).

