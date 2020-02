La banca mundial llegó al ciclo de los movimientos audaces

Más allá de entender su contexto y alternativas de movimientos específicos para mejorar su rendimiento, los bancos pueden considerar también tres acciones universales: desarrollar un nuevo paradigma en la gestión de riesgos; invertir en acelerar la productividad y explorar; y construir nuevas avenidas de crecimiento. Estas tres prioridades tendrán más impacto si vienen acompañadas por el compromiso de adoptar la analítica avanzada (las compañías que la adoptan suelen crecer tres veces más rápido que aquellas que no lo hacen) y un esfuerzo por desarrollar el talento del futuro, con particular énfasis en mayores habilidades tecnológicas y socioemocionales.

