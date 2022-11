La bacteria en la boca que eleva el riesgo de padecer cáncer de colon

Tal y como lo indica MedlinePlus, es “la inflamación de las encías”, siendo el principio de la periodontitis. Esta consiste en la infección e hinchazón “de los ligamentos y huesos que sirven de soporte a los dientes”; se da por la acumulación de placa bacteriana que no es retirada, por lo que puede ser provocada, por una diabetes que no tiene un respectivo acompañamiento.

De acuerdo con la investigación, se hizo un análisis exhaustivo en pacientes ya diagnosticados con cáncer de colon del Hospital Universitario de A Coruña, que cumplían con determinadas condiciones: no podían someterse a quimioterapias, no consumían antibióticos, no tenían diagnóstico de enfermedades inmunológicas, entre otros, para concluir que los P. micra influyen en la posibilidad de cáncer.

Aunque no se puede generalizar la respuesta, por qué se desarrolla un c áncer, muchos son los factores que lo originan. Sin embargo, hay hábitos comunes relacionados como el consumo de alcohol, cigarrillo y la falta de ejercicio.

