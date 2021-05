la ayuda que la UE puede prestar en Ceuta y que el Gobierno no ha pedido

El apoyo comunitario no es automático, sino que tiene que ser el Gobierno español el que lo solicite, y de momento no lo ha hecho . A nivel humano es posible un despliegue de agentes de Frontex . La Agencia descentralizada tiene como objetivo proteger las fronteras exteriores de la Unión y colaborar con los Estados miembros “en la pronta detección y resolución de cualquier posible amenaza para la seguridad”. Sería, por lo tanto, un elemento complementario a los efectivos ya desplegados por parte del Ejército, la Policía y la Guardia Civil.

