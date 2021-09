La ausencia de normas como estrategia

Veamos algunas de esas falencias estructurales que permiten que cada nueva camada de diputados, después de las elecciones, no tarde 15 minutos en ser parte del rejuego opaco, salvo contadas excepciones, al igual que los partidos políticos que en oposición reclaman cambios a la gestión de la Asamblea y cuando llegan al poder, se sirven de los esquemas opacos. Por ejemplo, cuando se revisa el marco auto regulatorio de la función legislativa en Panamá, de 18 normas mínimas por transparencia, la Asamblea Nacional tiene pobres calificaciones de 20% a 40% en cinco temas: publicidad de los gastos de la entidad, publicidad de los temas a tratar en las Comisiones, obligación de registrar la actividad plenaria, regulaciones que promuevan la transparencia y la participación ciudadana real en las leyes que les afectan. Y en 10 temas hay ausencia de legislación por lo que la calificación es 0%: regulación de la ética parlamentaria, política de participación de grupos vulnerables y género, informes de gestión de los diputados, política formal de medios de comunicación, oficinas para vinculación real del ciudadano con el quehacer de los diputados, iguales oficinas en el interior para acceso nacional, declaraciones patrimoniales de todos los diputados, registro de intereses para prevenir conflictos, reglamentación del cabildeo o lobby y registro de regalos. La ausencia de regulación trae como resultado la actuación discrecional -por ende, opaca- de parte de los diputados en todos estos temas. ¿Casualidad o estrategia para no rendir cuentas?

