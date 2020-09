La Audiencia Nacional absuelve a Rodrigo Rato y al resto de acusados por la salida a Bolsa de Bankia

La sentencia destaca que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores -Banco de España, CNMV, FROB y EBA-, que el folleto contenía una “amplia y certera” información financiera y no financiera y destaca que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos.

El principal acusado era Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, exvicepresidente económico del Gobierno y exdirector gerente del FMI, pero junto a él estaban involucrados el ex vicepresidente de Bankia José Luis Olivas y el ex consejero delegado Francisco Verdú. Además, se sentaron en el banquillo directivos como Francisco Pons Alcoy, Miguel Ángel Soria Navarro, Ildefonso Sánchez Barcoj y Sergio Durá Mañas y los exconsejeros de la entidad Arturo Fernández, Javier López Madrid (también investigado en las causas de Lezo y Púnica), Antonio Tirado Jiménez, Antonio Ibáñez González, Araceli Mora Enguidanos, Francisco Juan Ros García, José Antonio Moral Santín, José Manuel Serra Peris, José Manuel Fernández Norniella, Pedro Bedía, Rafael Ferrando, Jorge Gómez, Agustín González, Remigio Pellicer, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, José Manuel Suárez, Ángel Daniel Villanueva, José Rafael García Fuster, Ángel Acebes, Francisco Baquero, Jesús Pedroche, José María de la Riva y Estanislao Rodríguez Ponga. Francisco Celma, socio auditor de Deloitte, está investigado por ser quien revisó las cuentas.

