La Audiencia de Málaga no espera al Supremo y confirma la nulidad del IRPH

Los magistrados, tras analizar lo actuado, entienden que la cláusula que se refiere el IRPH no supera el control de transparencia , ya que no se les había dado ninguna información a los clientes; “es más, de la propia documental aportada con la contestación a la demanda no resulta que se proporcionara información alguna con relación al funcionamiento de este índice”.

You May Also Like