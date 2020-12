La ATTT negocia con Telvent un nuevo contrato para los semáforos inteligentes

El año pasado, la ATTT elaboró un pliego de cargos y anunció un acto público, el cual no se llevó a cabo ante la falta de una certificación de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) . En noviembre de 2020, Kapsch presentó una oferta, la que es acogida ahora. En la resolución del 22 de diciembre de 2020, el Gabinete señala que Kapsch “ha demostrado, con la ejecución del contrato de concesión No. 30-2007 y sus respectivas adendas, que es capaz de brindar el servicio… hasta tanto se inicie el procedimiento de selección de contratista, se puede elegir el mejor oferente y realizar la celebración del referido contrato”.

