La ATP volverá el 14 de agosto y confirma la disputa de US Open, Mutua Madrid Open y Roland Garros

La organización que rige el tenis masculino anunció oficialmente las fechas de los siete primeros torneos de su vuelta a la actividad. Después de Washington será el turno del Masters 1.000 de Cincinnati (22 agosto), US Open (31 agosto), Kitzbühel (8 septiembre), Masters 1.000 de Madrid (13 septiembre), Masters 1.000 de Roma (20 septiembre) y Roland Garros (27 septiembre). Así, Wimbledon será el único de los cuatro ‘grandes’ que no se dispute este año, en un principio.

