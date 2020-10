la atención médica de Djokovic y la crítica de Carreño

Otro Novak Djokovic – Pablo Carreño Busta que dejó polémica. A diferencia del US Open, esta vez, el serbio llevó la victoria en Roland Garros, pero volvió a suceder una situación particular.

Sucede que desde un primer momento el tenis del español funcionó a la vez que el número uno del mundo mostraba signos de molestias tanto en el cuello como en sus brazos.

play 1:08 El serbio llegó a jugar con un parche en el cuello que puede ser el motivo de su bajo rendimiento.

Por eso, luego de perder el primer set, único que cedió en todo el torneo, el serbio pidió trainer. A partir de ahí, todo cambió y avanzó por décima vez a semifinales en Roland Garros.

play 0:45 El serbio, con molestias, fue atendido y todo cambió en Roland Garros.

Claro que, ya en conferencia de prensa, la primera pregunta en español tuvo directa referencia a esos problemas físicos, y el N°18 del mundo no ocultó su enfado: “No me sorprende. Es algo bueno porque cada vez que está en aprietos suele hacerlo. Quiere decir que lo he puesto en aprietos, que no estaba cómodo, he conseguido jugar en un nivel alto y él tenia dudas. Lleva mucho tiempo haciendo esto, cada vez que se le complica pide asistencia médica. No sé si tiene un problema en el hombro o es algo mental cada vez que la cosa se le pone complicada. No es algo que me haya descentrado porque sabía que iba a pasar en el US Open, que pasaría aquí y que seguirá pasando”.

El viernes, el N°1 del mundo jugará con Stefanos Tsitsipas, verdugo de Andrey Rublev en otro duelo de cuartos de final del Grand Slam de París.

Cabe recordar que en el duelo en Nueva York, Djokovic fue descalificado por el pelotazo a una jueza, que se repitió en Roland Garros. Esta vez fue 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4 para el líder del escalafón.