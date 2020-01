La asombrosa experiencia de ver tu casa a través de la realidad virtual y poder moverte por ella libremente

Parece extraño, pero utilizar las gafas VR en tu casa para verla en realidad virtual no es tan descabellado como parece. Si está perfectamente diseñada, puede ser una experiencia muy inmersiva y sorprendente . Y si no que se lo digan a Greg Madison , un experto en computación espacial que hizo precisamente eso, recrear su casa en realidad virtual.

