La Asociación de Medios de Información de España llama a la comunidad internacional a “defender todas las libertades en Cuba”

AMI ya emitió el pasado martes un comunicado en el que exigía al régimen la liberación de la periodista Camila Acosta, que ejercía de corresponsal para el diario ABC , del grupo Vocento, y que está siendo procesada por “delitos contra la seguridad del Estado” tras su detención el pasado lunes en La Habana. De Yarza ha querido recordar cómo “desde el domingo, no han cesado de alzarse voces internacionales en un intento por frenar la escalada de violencia y detenciones por parte del régimen cubano, con Internet prácticamente inutilizado para no seguir avivando el movimiento contrario al gobierno”.

