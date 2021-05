La asistencia a panameños detenidos en el extranjero

En vista de todo lo anterior, el pretender que el Ministerio de Relaciones Exteriores y los funcionarios que integran el servicio exterior de Panamá pueden infringir las normas y prácticas internacionales, no solo carece de fundamento legal, sino que puede producir un conflicto diplomático con las autoridades de otro país y establecer un mal precedente, que no le conviene a ningún panameño.

