la asignatura pendiente de las mujeres tras la maternidad

“Cuando una inicia un cambio lo más probable es que falle: quizás la primera semana no podamos hacer deporte más de dos días o nos surja un viaje de trabajo al poco tiempo y rompamos la rutina nada más empezarla. Como esto afecta a la autoestima, abandonamos, porque no nos gusta tener esa imagen nuestra de fracaso. Lo primero es asumir que podemos hacerlo, aunque sea de forma regular o mediocre”.

“Para adquirir un nuevo hábito saludable hay que elegir qué dejo de hacer. O bien aceptar que debes delegar alguna tarea en otros o dejar de hacer algo que no requiere que le dediques tanto tiempo. Incluye este nuevo hábito dentro de tu agenda profesional (resérvale un tiempo a la semana) e intenta no empezar con todo a la vez sino poco a poco: primero la alimentación, luego el deporte…”.

“No hay que hacer un cambio por obligación sino que hay que encontrar una motivación y eso supone responder a la pregunta ‘¿para qué?’. Para convencernos de hacer deporte nos tendría que bastar algo tan científico como la salud pero si esto no es suficiente también hay que buscar un motivo más personal. Cada una tendrá el suyo, por ejemplo, ‘no quiero avergonzarme de mi físico y pedirle a mi marido que apague la luz cuando hacemos el amor’. Si no encuentras ese motivo las probabilidades de fracasar son muy grandes”.

“ Arrastramos un modelo tradicional de madre que priorizaba el cuidado de sus hijos e hijas por encima del de ella . Romper con ese modelo no es fácil y cuando lo intentamos llega la culpa, la presión social y la falta de corresponsabilidad. Con ‘La hora de cuidarse’ queremos poner el acento en el autocuidado, animar a las madres a que no pierdan su identidad como mujer , a que dediquen tiempo para sí mismas, ganando así en calidad de vida, en autoestima personal y reduciendo el estrés diario”, asegura Laura Baena, fundadora del club.

A su vez, esta falta de tiempo redunda en una mala alimentación (tres de cada cuatro consultadas afirmaron comer rápido con frecuencia y cinco de cada diez que su alimentación diaria había empeorado desde que son madres) y otra serie de hábitos perjudiciales: el 60% aseguraron dormir menos, el 75% no practicar deporte y el 23% no ir nunca al ginecólogo. Además, el 65% de las mujeres consultadas confirmaron dedicar menos de una hora a la semana al cuidado personal .

Con los resultados de esta encuesta – realizada durante el 2019 entre las más 750.000 mujeres que forman parte de esta comunidad- se quiere dar visibilidad a una situación real que afecta a la mayoría de las madres: la mayoría no encuentra tiempo para mantener unos hábitos de vida saludables, lo que lleva asociado, de paso, una carga social y un sentimiento de culpa por no llegar a todo y que puede desembocar en problemas de salud como el estrés .

