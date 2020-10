La Asamblea no da paso a la agenda anticorrupción

Zulay Rodríguez indicó que “si [los proyectos] no se ponen en el orden del día, no se pueden discutir”.

En el periodo pasado, la Comisión de Gobierno, entonces presidida por el perredista Leandro Ávila, decidió acoger, mas no debatir, la mayoría de proyectos anticorrupción, antes de que finalizara el primer año de sesiones ordinarias del quinquenio 2019-2024, con el propósito de que la comisión que se conformó en julio de 2020 las pudiese debatir. En ese momento, Ávila esperaba ser reelecto como presidente. Pero la comisión quedó en manos de su copartidario Crispiano Adames, y no se sabe qué futuro depara a estos proyectos.

