La Asamblea no cumplió su promesa de más transparencia

La página web de la Asamblea no cumple con todos los datos que pide la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) con base en la Ley 6 de enero de 2002. No publica completa las planillas, razón por la que Elsa Fernández, directora de la Antai, dijo a este medio que ha tenido conversaciones con Castillero en busca de subsanar este escollo.

