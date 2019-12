La Asamblea Nacional tiene medio año sin publicar las planillas en su sitio web

En el quinquenio pasado, la Asamblea publicaba la planilla actualizada cada mes. Además de eso, la Contraloría habilitó un portal en abril pasado para revisar las contrataciones de cada uno de los diputados. Dicho portal se ha seguido actualizando con las nuevas contrataciones de personal de apoyo a los diputados. No obstante, la Asamblea no ha publicado una planilla actualizada propia.

El portal de transparencia de la página de la Asamblea, además de no contar con la planilla, tampoco tiene documentos que detallen la contratación y designación de funcionarios. Los enlaces, los cuales dicen estar actualizados a mediados de julio de 2019, tras escasas dos semanas de asumir la nueva directiva, están rotos, es decir, no conducen a ningún lado ni descargan un archivo que muestre la información.

En el sitio web de la Asamblea, el cual recibió una transformación que costó 163 mil dólares, la última planilla publicada es de junio de 2019. Las planillas actualizadas no están disponibles, pero la Asamblea sí reporta otro tipo de gastos de esa entidad, como los viajes y pagos de viáticos a diputados. La práctica de ocultar las planillas no es nueva. Se ha impuesto en otros periodos legislativos.

