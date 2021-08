La Asamblea Nacional tiene clasificación crítica en transparencia

En presupuesto y gestión administrativa, Panamá sacó 15 puntos por debajo de la media regional, con apenas 11%. En cuatro de los 10 ítems evaluados aquí, el Legislativo sacó 0%, ya que no existe información disponible para la ciudadanía sobre contratación de personal, auditorías internas, y externas, y el manejo del presupuesto. Solo tres países: Venezuela, Perú y Honduras, tienen peor puntuación que Panamá, en estos temas. El informe detalla, por ejemplo, que si bien se publican salarios, no se hace lo mismo con las asignaciones que le corresponden a cada diputado, ni se difunde un listado de quiénes son los asesores, ni sus antecedentes profesionales.

En la dimensión de labor del congreso, que mide las prácticas efectivas de transparencia en el desarrollo del trabajo de la función legislativa, Panamá obtuvo 48.6%, seis puntos por encima de la media regional. Algunos de los aspectos que ayudaron a la Asamblea a recibir buena puntuación en este asunto, incluyen la transparencia en cuanto a la asistencia de los diputados a las sesiones del pleno legislativo, información sobre tramitación legislativa (estatus de los proyectos de ley), y la publicación de información de viajes, entre otros. No obstante, en cuanto a la realidad del cabildeo legislativo, se destacó que no existe un registro de reuniones de los diputados, ni un registro de los obsequios que reciben.

