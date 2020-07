La Asamblea General de Cofares respalda por unanimidad la gestión de Eduardo Pastor

Cofares cerró 2019 c on unos ingresos totales de 3.428 millones de euros , un 3,2 % más respecto al año anterior, lo que supone una cifra de negocio récord en su historia. El beneficio antes de impuestos se incrementó en un 26,2 %, situándose en los 15,4 millones de euros, obtenido después de apostar por el talento y la transformación, a la que se destinaron 7,5 millones de euros, unos niveles de inversión nunca realizados.

