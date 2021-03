La Asamblea archiva querellas contra varios magistrados de la Corte Suprema

Otra querella, también de 2018, presentada por José Góndola, acusaba a Cedalise y Ayú Prado de actuar en perjuicio del libre funcionamiento del poder público, en la modalidad de violación del procedimiento de ejecución de una sentencia de la Sala Tercera que en 2010 restituyó derechos de una concesión a la hidroeléctrica Bajo de Mina y dejaba sin efecto otra concesión a favor de Ideal Panamá. Se rechazó por no contar con prueba idónea y no especificar el tipo de delito en el que su representante entraba como víctima.

Una de las querellas fue presentada en 2018 por Víctor Crosbie, y señalaba a De León por supuesto abuso de autoridad. Sin embargo, la Comisión acordó archivarla porque no aportaba el poder de la presunta víctima, la querella carecía de la formalidad del artículo 88 del Código Procesal Penal y hacía referencia a normas derogadas que no tenían que ver con el caso.

No hubo prueba idónea y no se presentaron argumentos que sustenten actos delictivos. Estas fueron algunas de las razones que esgrimió la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional, para rechazar y archivar, por mayoría, cuatro querellas contra magistrados de la Corte Suprema.

