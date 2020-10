La artista publica ‘Cómo te va?’ su colaboración con Beret

La bailarina, que es una defensora del empoderamiento femenino , no ha parado de lanzar colaboraciones después de publicar su álbum. Temas como Me quedo , junto a su compañera de la academia Aitana Ocaña o Lola Bunny con Don Patricio, han hecho que esté muy activa en la industria musical.

Mimi defendió su permanencia en el concurso con una más que correcta interpretación de la canción A-Yo. Pero esto no fue suficiente ya que no consiguió el favor del público, que se decantó por Juan Antonio , su compañero de nominación, para continuar su formación en la academia.

Sin embargo, su gran oportunidad llegó cuando, gracias a su brillante interpretación de Don´t Cha del grupo The Pussycat Dolls, logró entrar en la academia de Operación Triunfo 2017 . A pesar de ello, la joven caía nominada en la Gala 1 por su actuación junto a Ana Guerra del tema Don’t You Worry ‘Bout A Thing.

