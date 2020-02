La artesanía paraguaya trabaja a contrarreloj por su supervivencia

“Si nosotros mismos en Paraguay aún no creemos que nuestra artesanía es lo que es y vale lo que vale, no estamos preparados para salir afuera. Primero acá tenemos que afianzar nuestra artesanía, nuestra cultura”, subrayó.

“Las hamacas de fibra de coco se hacían en Tobatí. Son una herencia ‘mbya guaraní’ (pueblo indígena) que ya no se hace más. Ahora encontramos una maestra, recorriendo y buscando, que se acuerda de cómo su abuela hacía. Con fotos estamos viendo cómo volver a recrear eso. Va a ser una escuela bastante particular porque vamos a trabajar desde la extinción. Va a ser una escuela de rescate más que de salvaguarda”, comentó la presidenta del IPA.

You May Also Like