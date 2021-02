La ARAP reitera que ley de pesca no afecta a pescadores artesanales

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá aclara a los pescadores artesanales que la Ley de Pesca no regula ningún arte de pesca, ninguna línea de pesca, no regula ninguna pesquería, ni establece multas para la pesca artesanal y el gobierno no ha autorizado ninguna embarcación extranjera a realizar pesca en área reservada exclusivamente para los panameños.

