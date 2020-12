La apuesta que pudo dejar a Paolo Rossi fuera del Mundial del 82 por una trama de amaños de partidos

Pese a que terminó siendo la gran estrella del campeonato, su arranque no fue nada esperanzador . La ‘azzurra’ empata los tres partidos de la fase inicial, sin ningún tanto de Rossi, al que le salían cada vez más detractores. Tampoco lo logró en los octavos contra la Argentina de Maradona a la que consiguen vencer, pero como diría años después Van Nistelrooy, “los goles son como el kétchup: a veces no salen por mucho que lo intentes, y luego vienen todos de golpe”.

La trama fue destapada por uno de los cabecillas de ella, que llamó a la policía después de que no se le pagase una apuesta, asegurando que varios integrantes le debían dinero de algunos amaños, que no pretendió esconder. El delantero fue sancionado en primera instancia con una pena de tres años de suspensión , que más tarde fue reducida a dos , cambiando así el futuro del fútbol italiano, ya que eso terminó significando que el ‘Bambino d’Oro’ podía estar en el Mundial.

