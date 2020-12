“La apuesta por nuestro deporte es decidida, un esfuerzo especial”

“Las mujeres ya han aprendido todo con creces, no necesitan ninguna derrota más, ahora se merecen celebrar la victoria de la igualdad, que el deporte sea siempre un espejo en el que se pueda mirar la sociedad española”, terminó, convencido de que 2021 será “un año de oro para el deporte y en particular para el femenino”.

You May Also Like