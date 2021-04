La aprobación de Joe Biden se sitúa en más del 50 por ciento tras casi cien días en el cargo

“ En los primeros 100 días cambiamos presidentes, pero no cambiamos el país ”, dijo el encuestador McInturff para apoyar la tesis de que la encuesta no sugiere cambios profundos en la actitud sobre la dirección de la nación y su política.

Solo el 33% aprueba la gestión de Biden en ese sensible terreno en el que el anterior presidente, Donald Trump, dejó su impronta con una política de mano dura no solo con los inmigrantes que cruzaron a EEUU sin documentos sino con los solicitantes de asilo.

You May Also Like