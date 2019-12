la app para no tirar a la basura la comida que sobra en los restaurantes

Consumir con cabeza es una tendencia que cada vez más -por fin- se impone en la sociedad. Muchos sectores ha tomado cartas en el asunto y han aparecido ingeniosas iniciativas para aprovechar bien los recursos. Una de estas iniciativas es Too Good To Go, un movimiento que triunfa en toda Europa y que combate el desperdicio de alimentos en formato app.

Tal está siendo la revolución de esta aplicación que ha conseguido colocarse la primera en App Store en la categoría de ‘Comida y bebida’. Y en Google Play acumula 146.580 usuarios. ¿La clave de su éxito? Una oferta culinaria cuidada, un buen mensaje y un todavía mejor marketing, en nuestra opinión.

Con un diseño sencillo y trendy los creadores de esta app -disponible en iOS y Android– han conseguido atraer ya a 36.742 establecimientos en toda Europa.

Este movimiento internacional cuenta con 36.738 establecimientos. Too Good To Go

¿Y cómo funciona?

“Un tercio de la comida que se produce a nivel mundial acaba directamente en la basura. Pero no solo se desperdicia la comida, sino todos los recursos y procesos que se han invertido para producirla, desde el agua hasta el terreno y el trabajo desarrollado”, afirman desde la app. Hablamos de unos 7,7 millones de toneladas de alimentos desperdiciados.

Y en el caso de las familias españolas, la cosa no va mejor: tiran cada año 604 millones de kilos de comida, lo que nos hace ser el séptimo país de la Unión Europea que más comida tira.

Evidentemente, un restaurante o un establecimiento de comida -como panaderías, por ejemplo- no puede conocer con antelación cuánta comida de la producida ese día le va a sobrar. Por ello, el sistema de Too Good To Go es ofrecer unos ‘Pack Sorpresa’, un concepto “que mezcla sostenibilidad y emoción”, dicen los creadores, donde el contenido y el volumen del pack dependerá de los alimentos que no se hayan vendido al acabar el turno de comida.

Los packs siempre contienen, por un precio muy asequible, “comida deliciosa y en perfecto estado”, “somos una opción responsable e inteligente de comer bien al mismo tiempo que se cuida el medio ambiente”, reclaman desde la aplicación.

Hasta hoy Too Good To Go ‘ha salvado’ casi 28 millones de packs de comida luchando bajo el lema #Lacomidanosetira.