La app gratuita Drone Scanner rastrea drones volando cerca de ti

La fecha límite para cumplir con la reglamentación que obliga a la mayoría de drones estadounidenses a identificarse remotamente es en septiembre de 2023. Por su parte, en Europa, la identificación remota para drones de categoría Específica no será obligatoria hasta enero de 2024. Esto quiere decir que, aunque algunos fabricantes ya han comenzado a aplicar la tecnología que permite el correcto funcionamiento de Drone Scanner, puede que la aplicación no rastree todos los drones que tengas cerca.

