La ‘app’ del TE ya acumula seis denuncias en la Fiscalía Electoral y una en el MP

“Pedimos que se investigue al TE, a la base de datos del TE. ¿Cómo es posible que me aparezcan a mí 641 firmas que le corresponden a la precandidata Zulay Rodríguez y que aparezca ella como activista mía? Eso no tiene ningún sentido ni lógica. Fueron 641 firmas que aparecieron en mi lista el 28 de noviembre. Esto constituye un delito, según el Código Penal de la República de Panamá, y es la manipulación de una base de datos”, recalcó.

El TE insiste en que la herramienta no presenta vulnerabilidades y culpa a los activistas de los precandidatos, “quienes han mal utilizado la app”. Las tres denuncias se encuentran en poder de la FGE, que no ha informado sobre el curso de las investigaciones.

