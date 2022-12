“La aparición de Podemos me parece clave en nuestra historia”

“He votado siempre al PSOE, pero a ver qué pasa con Yolanda Díaz. Me encantaría que saliera. Me encantaría que Yolanda y Pedro fueran juntos unidos. Creo que serían un dúo imbatible”, dijo Vázquez, que subrayó que nunca ha conocido en persona al presidente del Gobierno: “Nunca, nunca. Y la gente se piensa que yo voy a cenar todos los sábados a la Moncloa”.

Según Rufián, Iglesias es “el tío con la mejor cabeza y la peor actitud”. “La política es como el parchís, tiene un componente de azar. E Iglesias iba a jugar al parchís con fichas de ajedrez y no iba a ganar nunca. Yolanda Díaz esto lo ha entendido, y a veces para mal, porque bajo mi punto de vista Yolanda muchas veces hace de PSOE. ¿Quién va a dejar de votar al PSOE porque tu hagas de PSOE? Es mi opinión”, añadió, reconociendo que no tiene especial afinidad con ninguno.

“La aparición de Podemos me parece fundamental en la historia política de este país porque, particularmente, me ha abierto los ojos con muchísimas cosas que desconocía”, explicó el conductor de Sálvame al político de ERC, que también le preguntó por Pablo Iglesias.

You May Also Like