La Antai rechaza reclamo de ‘La Prensa’

El argumento de la Antai es, de acuerdo con el abogado Ernesto Cedeño, una interpretación “muy especial”. La Antai “se va a la forma y no al fondo, toda vez que el plazo de 30 días no es un periodo limitante, sino el tiempo para dar inicio a la investigación”.

La resolución de Antai advierte que, pese a que “el reclamo por incumplimiento no está regido por formalidad alguna, por cuanto constituye un mecanismo procesal para asegurar que toda persona tenga acceso a su información personal o información de carácter pública, así como el derecho de petición, no obstante, se debe cumplir con lo normado por el artículo 36 de la ley 33 de 2013 para su admisibilidad”.

