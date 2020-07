¿La ansiedad puede aumentar con el calor?

En el caso de que la ansiedad siga estando ahí y de que, aunque lleguen temperaturas más frías, no desaparezca, entonces es el momento de buscar ayuda profesional . Pues, es muy probable que no estemos ante un episodio de incremento de la ansiedad por el calor, sino ante un trastorno de ansiedad que conviene tratar lo antes posible.

El vicepresidente de la ASEPP, José Antonio López Rodríguez, no ha querido pasar por alto la relación que existe entre la ansiedad y la falta de sueño. Ambas se complementan, según dice, y se potencian . Por lo tanto, conviene que esto no vaya a más para poder controlar, en la medida en la que se pueda, los ataques de ansiedad que puedan surgir debido al calor.

