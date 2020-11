La ansiedad: la punta del iceberg

Es decir, el síntoma (la ansiedad) es como la punta de un iceberg. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, la punta del iceberg es lo que vemos. La punta del iceberg nos avisa que existe una gran masa de hielo que está debajo, sumergida, que no podemos ver, y que es mucho más grande que la simple punta. Nuestra tarea, entonces, es descubrir esa masa, entender qué origina la ansiedad; no tratar de evitarla.

Como psicoanalistas, nos preguntamos, e incentivamos al paciente a que se pregunte: ¿Por qué no puede subirse a un avión? ¿qué significa para esa persona estar en un avión? O ¿desde cuándo no puede hacerlo? ¿A qué le recuerda? O, ¿qué pasaría si pudiera viajar?

“Estoy muy ansioso”; “No logro dormir por las noches”; “Me pongo nerviosa cuando mi esposo no está”; “Estaba en una fiesta y, de repente, me empezaron a sudar las manos y sentí como si el corazón se me fuera a salir”. “Tengo miedo a morirme”.

