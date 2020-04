La ansiedad es contagiosa, aprenda a contenerla

— Entre en contacto con su “calma”: Tome un momento para pausar y observar lo que se siente cuando está calmado. Cuando lo haga, notará que la calma se siente mucho mejor que la ansiedad. Use esto para hackear los sistemas de recompensa de su cerebro. Al darles la opción, nuestros cerebros aprenderán a desarrollar la acción que es más satisfactoria. Entre más lo practique, más se convertirá en su norma. También puede mirar alrededor para ver si su calma se expande. Podría no ser tan contagiosa como el miedo, pero replicándola una y otra vez, puede avanzar de forma sorprendente.

— Ejecute un protocolo: En la escuela de medicina, cuando aprendí cómo “ejecutar un protocolo” – nuestro protocolo para resucitar a alguien cuyo corazón acababa de detenerse – me enseñaron que primero debía detenerme y tomar mi propio pulso. Esto me recordaba pausar y respirar profundamente una vez (o tres) antes de proceder. Tomar un momento de pausa en situaciones estresantes, ya sea que respire profundamente tres veces o simplemente dirija su atención a lo que siente en las partes no ansiosas de su cuerpo (como sus pies o manos), ayuda a aterrizarlo en emociones más tranquilas. Otra forma de hacerlo es anclando su conciencia en un objeto externo: Busque una ventana hacia los árboles y la naturaleza, o escuche los sonidos que lo rodean.

