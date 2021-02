La ansiada propuesta de reforma migratoria será presentada finalmente en el Congreso | Noticias Univision Política

La reforma migratoria no fue una de las prioridades del gobierno de Obama, quien no promovió la regularización del estatus migratorio de los indocumentados durante los dos primeros años de su gobierno, cuando los demócratas controlaron ambas cámaras, y luego tuvo que ser bastante presionado para crear el programa de protección contra la deportación para los dreamers.

El presidente ha comenzado a dar señales de que está dispuesto a apoyar varias alternativas migratorias a la vez, no solo la reforma migratoria, reportó The New York Times el miércoles citando declaraciones recientes del mandatario.

You May Also Like