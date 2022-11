la anomalía de la Guerra Fría que sigue viva y muy caliente en pleno siglo XXI

El 27 de julio de 1953 se acordó el fin de los combates. Bastaron tres días para que las partes retirasen sus tropas hasta situarse a un mínimo de 2 kilómetros de la línea de alto el fuego. El acuerdo -que decía específicamente que no era un tratado de paz- lo firmaron el Comando de la ONU, el Ejército norcoreano y las tropas chinas, pero no Corea del Sur.

Algunos de esos países, como Corea, Vietnam y Alemania fueron particiones hijas de la Guerra Fría (la de Vietnam, aderezada, además con el proceso de descolonización). Tras muchos lustros, los dos últimos se han unificado y curado la herida de esa historia, pero el primero no. Y no tiene visos de que eso vaya a ser posible en un futuro próximo.

Durante décadas no hubo una batalla directa entre ambos países, sino que lo hicieron a través de “intermediarios” en buena parte del globo. O como cantó Joan Manuel Serrat, “se agarran de los pelos, pero para no ensuciar van a cagar a casa de otra gente”.

You May Also Like