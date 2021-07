La AMP no ha entregado la información sobre el contrato de PPC; ‘están mintiendo’: Lombana

Yo no puedo creer que la AMP utilice recursos públicos para hacer este video y publicar mentiras. Yo presenté un memorial a la AMP (adjunto con sello de recibido) y no tiene nada que ver con Movin ni con ninguna otra solicitud como ustedes quieren hacer ver. Bárbaros. Corrijan. pic.twitter.com/8PKff5pOg3

Ese mismo día, dos funcionarios de la AMP acudieron a las oficinas de Lombana, para presuntamente entregar la información, pero no fueron atendidos dado que el local estaba cerrado. La entidad dijo que la información fue enviada a un correo electrónico suministrado por Lombana, pero el excandidato dice que, hasta este momento, no ha recibido nada, razón por la que este jueves acudirá a las oficinas de la AMP.

