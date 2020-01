La AMP es ‘una institución obsoleta y descuidada’

No, ellos no podrán participar en la nueva licitación.

Se le hizo mucho daño al país. He hecho dos o tres viajes en estos seis meses y lo primero que la gente se enfoca es el escándalo de la venta de licencias a marinos. Eso ocurrió hace 10 años y todavía los armadores y dueños de barcos siguen preguntando por ese tema. Sabemos que eso no se arregla de la noche a la mañana, pero hemos hecho los debidos ajustes.

Por ahora no se ha terminado ninguna auditoria ni me han entregado ningún informe. Lo que sí encontramos es una institución súper obsoleta y descuidada, que poco a poco iremos modernizando.

Nosotros estamos en unas reuniones constantes porque desde 2008 no se verifica el manual de organización y funciones. Ese manual tiene 11 años de atraso. Estamos reestructurando toda la institución para poder profesionalizarla. A qué me refiero: a crear departamentos que realmente funcionen y que esté actualizada con el tiempo. Además, estamos trabajando en modernizar el registro de naves. Utilizaremos un software que se llama registro electrónico de naves. Eso es para agilizar el proceso de abanderamiento en el registro panameño.

Aunque no suele ser una institución que esté en el ojo de cualquiera tormenta, al no prestar servicios básicos a la población, sobre la AMP recae un cúmulo importante de responsabilidades.

