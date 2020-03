La amnistía generó $140 millones; con su extensión hasta junio, la DGI podría obtener unos $50 millones más

El proyecto de ley No. 251 también revive artículos del Código de Procedimiento Tributario establecidos en la Ley No. 76 de febrero de 2019. Entre ellos, el artículo No. 9 que establece la excepción al principio de legalidad, el cual le permitirá al “Órgano Ejecutivo suspender, total o parcialmente, la aplicación de tributos de cualquier tipo o especie difiriendo su pago con carácter transitorio en todo el territorio nacional o en determinadas regiones, en casos de estado de emergencia legalmente declarados”.

No causará multa la declaración de mejoras tardías, si los contribuyente durante la vigencia de la amnistía presentan ante el Registro Público, una escritura pública, sobre la declaración de nuevas mejoras construidas o adicionales no declaradas a la entrada de vigencia de esta ley, para el caso de nueva mejoras o adicionales será necesaria que el contribuyente haga una declaración jurada ante notario o una certificación de contador público autorizado en el que se haga contar la fecha en que fueron construidas dichas mejoras el monto pagada de dichas mejoras y el mismo debe inscribirse en el registro público.

