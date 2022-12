“La amistad que tenemos los 16 no la va a corromper nadie”

Rosa echó balones fuera y, en parte, culpó a los medios de esta polémica. “ Estamos metidos en un mundo en el que, a veces, la prensa crea una historia que se alimenta de otra historia . Yo puedo ver cosas, pero es que la prensa es muy insistente. La amistad que tenemos los 16, uno ya no está (en referencia a Álex Casademunt, fallecido en accidente de tráfico), no la va a corromper nadie, aunque insistáis”, declaró ante los reporteros.

“ Rosa López no es mi amiga, somos compañeras “, aseguró Chenoa, que tuvo respuesta por parte de la granadina: “ Estoy feliz y vivo feliz , porque ni hago daño ni me lo hacen. Estoy centrada en mis proyectos de futuro, la vida es muy corta y tenemos que ser felices. Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar”.

