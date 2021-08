La amenaza de US$ 100 millones de Trump a la democracia

No se sigue necesariamente que los candidatos de Trump ganen siempre. No pudo, por ejemplo, elegir a la republicana de Texas, Susan Wright, en una segunda vuelta de las elecciones especiales para un escaño en la Cámara, la semana pasada. Pero su músculo de recaudación de fondos le da la capacidad de intentar rehacer la fiesta a su propia y fraudulenta imagen. Puede organizar la oposición primaria a republicanos como los representantes Adam Kinzinger, de Illinois, y Liz Cheney, de Wyoming, quienes desafiaron a los líderes republicanos para que participaran en la comisión selecta del 6 de enero. La influencia de Trump también puede ayudar a dar forma a niveles más bajos de liderazgo en los estados, en el epicentro político donde se administran y deciden las elecciones.

Este historial de conducta indebida, y el atractivo duradero de Trump para los votantes republicanos, es la razón por la que no es posible alejarse del expresidente y simplemente seguir adelante. Al principio de su presidencia, el espectáculo de Trump, con sus enloquecidas payasadas en el ala oeste y su ansia de atención, fue agotador y distractor, pero en última instancia, no una amenaza para la república. Pero aunque muchos estadounidenses desearían que ya no dominara los titulares, ahora está claro que hay señales de advertencia en todas partes sobre la intención futura de Trump. En todo caso, el peligro que representa para la democracia ha aumentado en los últimos seis meses, ya que gran parte del propio Partido Republicano se ha vuelto en contra de los valiosos valores políticos fundamentales.

You May Also Like