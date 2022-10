La alineación confirmada de América vs Puebla para la Vuelta de los Cuartos de Final

Cabe mencionar que para este encuentro, el Tano Ortiz volverá a contar con equipo completo debido a que no presenta a ningún elemento de su plantel con lesión o molestias de ningún tipo, además de que no recibieron suspensiones tras los primeros 90 minutos de la eliminatoria , por lo que podrá echar mano de nueva cuenta de sus elementos en mejor momento.

You May Also Like