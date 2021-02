¿la alcanzaremos por las vacunas o por los contagios?

La experta, que anota que esto es una batalla “entre organismos vivos”, no contempla que nos quitemos la mascarilla “ hasta que el virus no infecte nada, hasta que desaparezca “.

La inmunóloga Carmen Álvarez-Domínguez recalca que “ vacunar no significa que el virus se vaya . La vacuna no es un medicamento que mata al virus, sino que previene la infección, la transmisión y la gravedad de la enfermedad que causa. Lo mejor es que el virus sea el mínimo y por ello tenemos que seguir con las mismas medidas “, asegura.

Dado el actual ritmo de vacunación, cabe preguntarse si la inmunidad grupal se podría llegar a alcanzar antes por la transmisión comunitaria del virus que por la protección de la vacuna. La inmunóloga, experta en vacunas y profesora de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Carmen Álvarez-Domínguez, rechaza esta idea. Señala que “eso no suele ocurrir” porque “ no todos los contagiados desarrollan buena inmunidad “, y pone como ejemplo los asintomáticos o los pacientes que desarrollan un cuadro grave de covid desembocado en la conocida como ‘tormenta de citoquinas’. Y, sobre todo, porque “ la inmunidad desarrollada por las vacunas es más fuerte y mejor que la de la gente infectada “.

