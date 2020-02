La alarma del despertador puede empeorar tu día más de lo que crees

Ahora, los investigadores pretenden seguir profundizando en este tema para saber cuáles son las melodías que más efecto positivo tienen para despertarse. “Creemos que el duro ‘bip bip’ puede confundir nuestra actividad cerebral al despertar, mientras que un sonido más melódico, como la canción Good Vibrations, de los Beach Boys , o Close to me, de The Cure, pueden ayudarnos a hacer la transición al estado de vigilia de una forma más efectiva”, dijo Dyer.

